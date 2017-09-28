نظمت مجموعة الخرج سايكلينق مسيرة ( وطن العطاء) في محافظة الدلم وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي السابع والثمانون تحت رعاية المجلس البلدي بالدلم وبمشاركة مجموعة بايكرز الخرج ومجموعة دراج الدلم.
حيث كانت البداية من سور الدلم التاريخي إلى مهرجان التمور بالدلم وكان في استقبال المشاركين في مسيرة العطاء رئيس المجلس البلدي الأستاذ هديان الدوسري ، والمدير المالي الأستاذ فيصل الدوسري، والمدير التنفيذي الأستاذ ناصر القبعان ، ومدير خدمات البلدية الأستاذ عبدالعزيز الدواس ،ومساندة مؤسسة رمال الغضا مشغل مهرجان التمور.
وشارك في المسيرة أكثر من 70 دراج ،وتقدموا بالشكر الجزيل والامتنان لمحافظ الدلم الذي أتاح لهم الفرصة ، وكما تقدموا بالشكر لرجال الأمن لما قاموا به من تنظيمات ساهمت بإتمام و نجاح المسيرة.
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