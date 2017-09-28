أعلنت رئاسة الحرس الملكي، اليوم (الأربعاء)، عن حاجتها لشغل وظائف برتبة جندي من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، بشرط توفر رخصة قيادة عمومي (نقل خفيف /نقل ثقيل).
كما أعلنت الرئاسة عن توفر وظائف برتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية.
وأوضحت أن بوابتها الإلكترونية ستستقبل طلبات الراغبين بالتسجيل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 / 1 / 1439هـ وحتى أسبوع من تاريخه، مشددةً على ضرورة مراجعة المتقدمين شروط الالتحاق عبر البوابة الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج