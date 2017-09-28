صرّح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة “الشركة السعودية للكهرباء” صالح بن حسين العواجي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم (الأربعاء) بالرياض، إن أكثر من 60 % من احتياجات منظومة الكهرباء في المملكة تُصنّع محلياً.
وبيّن العواجي، في تصريحات لـ”أرقام“، أن هذه الاحتياجات تشمل جميع صناعات الكابلات وأبراج الضغط العالي ومحطات التوزيع، مضيفًا بأن برامج الهيكلة المعتمدة سابقاً تسير بوتيرة جيدة، متوقعاً اكتمال الملامح العامة لهيكلة قطاع الكهرباء خلال عام من الآن.
وأوضح وكيل الوزارة أن هناك العديد من المستجدات الطارئة التي استوجبت مراجعة بعض أنشطة الهيكلة للمنظومة الكهربائية، لتتوافق مع التوجه الجديد لتخصيص القطاع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء مستقبلاً.
وستقوم الوزارة بتنظيم الملتقى السعودي للكهرباء في 10-12 أكتوبر المقبل، لعرض إنجازات ومستجدات برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، إلى جانب عرض فرص المشاريع والتصنيع وتوطين الخدمات وتعزيز القيمة المضافة لمنظومة الكهرباء. وفق”أخبار24”.
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