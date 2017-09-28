استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة اليوم (الأربعاء)، المواطن خالد بن عايض السويدي، لتكريمه بعد أن أنقذ طفلا صغيرا من الموت في مول تجاري بحائل.
وأكد أمير المنطقة أن الوطن يفخر بأبنائه الأوفياء الذين يكشفون في المواقف الصعبة عن معدنهم الحقيقي، معدن أبناء هذه البلاد الطاهرة، حيث إن ما قام به “خالد” هو نتاج تربية وغرس أثمر في وقت كان الطفل في أشد الحاجة له.
من جانبه عبّر الشاب المكرم خالد ووالده عايض السويدي، عن شكرهما لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، واعتزازهما بهذا التكريم .
يُذكر أن “خالد” سبق تكريمه من قبل مدير الدفاع المدني بحائل اللواء ناصر النهاري، لإنقاذه الطفل، فيما روى خالد في تصريح لإحدى الصحف أنه سمع صوت صياح، أثناء تجوله في المول بحكم عمله مراقباً فيه، ووجد الطفل صاعدًا ممسكًا بالسلم من الخارج، فأسرع بإنقاذه قبل أن يرتطم بالجدار، ويسقط. وفق “أخبار24”.
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