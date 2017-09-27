أكد وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم (الأربعاء)، أنّ منظومة النقل عبر جميع قطاعاتها ستقف جنبًا إلى جنب مع اللجنة العليا المشكلة بالأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، لإنفاذ هذا الأمر.
وأوضح الحمدان أن الوزارة ستساهم وتشارك بشكل أساسي في إنفاذ الأمر، بتوفيرها كل ما يتطلب منها لدعم تنفيذ هذا القرار عبر جميع اختصاصاتها ذات العلاقة بالطرق أو أنظمة النقل، تحقيقًا لتطلعات القيادة.
وكان الأمر السامي قد نص على أن يبدأ تنفيذ القرار القاضي بتوحيد إجراءات نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء في العاشر من شوال 1439هـ. وفق”أخبار24″.
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