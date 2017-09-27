أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم قرارا بمعاقبة لاعب نادي الشباب هتان باهبري بالإيقاف والغرامة، وذلك عقب مباراة فريقه مع فريق نادي الاتفاق.
وأوضحت اللجنة أن العقوبة تضمنت إيقاف اللاعب مباراتين، وإلزامه بدفع 20 ألف ريال غرامة، بعد ثبوت ارتكابه سلوكاً مشيناً في لقاء فريقه مع فريق نادي الاتفاق.
وكان باهبري قد انتزع فوزًا مثيراً لفريقه الشباب على حساب الاتفاق في تلك المباراة، بنتيجة 3-2، بإحراز هدف قاتل في الدقيقة 89، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين؛ إلا أنه سيغيب بسبب العقوبة عن مباراتي النصر والأهلي القادمتين في الدوري. وفق “أخبار 24”.
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