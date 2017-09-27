أصدر وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، اليوم (الأربعاء)، قراراً بتشكيل اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، وتشكيل لجنة مماثلة على مستوى الوزارة برئاسة وكيل الوزارة لتعليم البنين نياف الجابري، بهدف تعزيز انضباط الطلاب وانتظامهم خلال العام الدراسي وقبل الاختبارات والإجازات وبعدها.
وتتابع اللجنة مدى تحقق الانضباط المدرسي على مستوى إدارات التعليم، وخصوصًا في الأسابيع المستهدفة، ويكون ذلك بالزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عن طريق برنامج “نور”، كما تعمل على توعية المجتمع بأهمية الانضباط وتعزيز التواصل بين الأسرة ومنسوبي التعليم من خلال وسائل الإعلام المتاحة.
كما تقوم اللجنة بتقييم مستوى تنفيذ الإجراءات ومدى تحقيق الانضباط في المدارس التابعة لإدارات التعليم وفق المعايير المحددة لذلك، وستراجع وضع الإدارات التعليمية والمدارس التي يوجد بها قصور في تنفيذ ومتابعة إجراءات خطة الانضباط، وتتخذ الإجراء المناسب معها.وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج