أشاد خالد الشنيف، المحلل والناقد السعودي، بالقرارات التي أصدرتها هيئة الرياضة مؤخرا، مؤكدا أن الرئيس الجديد تركي آل الشيخ تميز في قراراته التي تصب في صالح الكرة السعودية وتطورها.
وذلك عبر أحاديث خاصة وجهها لـ “عين اليوم”، ذكر من خلالها:” القرارات التي صدرت مؤخرا جميعها في صالح الوطن، وتواكب رؤية المملكة 2030، ولعل أبرزها هو قرار المواليد وتقليص عدد البطولات، وقرار تشكيل لجان مختصة في حل أمور الأندية المالية والمحاولة لتفاديها مستقبلا”.
وأضاف:” من المحزن أن تجد مواليد السعودية يذهبون إلى قطر والإمارات ويتميزون هناك، لكن الآن لن يحدث ذلك الأمر مجددا بفضل القرار الذي صدر، وما ميّز القرار هو تنوع المدن والمناطق والجدية في اختيار اللاعبين، ومن المعروف أن منطقتي جازان والشرقية هي أكثر المناطق الموردة لمواهب المواليد”.
وعن عدم كونه عضوا في إحدى اللجان السعودية الرسمية، وسبب ذلك، أجاب:” ليس من اللازم أن أكون عضوا في لجنة رسمية حتى أدعم وطني، أنا متواجد في كل وقت وحين، ودائما ما أشارك أفكاري لهيئة الرياضة، وأقدم لهم أرائي الخاصة، وكلنا بخدمة الوطن في كل مكان”.
وعن سبب تميز الفريق الهلالي في الدوري والبطولة الآسيوية، أشار:” دياز استطاع توظيف لاعبيه بالشكل الجيد الذي يمكنه من دخول كل بطولة بتشكيل مختلف وقوي ولن يؤثر على رتم الفريق”.
وفيما يخص مدرب الأهلي ريبيروف، ورأيه الشخصي بأخضر جدة:” صعب جدا أن يعيد ريبيروف إنجازات السويسري غروس، الأوكراني يحاول الآن توظيف لاعبيه بالشكل الذي يريده وفق فلسفته المعينة”.
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