أعلنت لجنة استقطاب المواهب لمواليد المملكة إنها تنفيذا لتوجيه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتمديد فترة استقبال المواهب وشمولها مناطق الرياض والأحساء وجازان.
فإنها ستبدأ مهامها لاستقبال الموهوبين في منطقة الرياض اعتبارا من يوم غدا الخميس 8 محرم 1439هـ الموافق 28 سبتمبر، وحتى يوم الأحد القادم بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالساعة الرابعة عصرا.
وأهابت اللجنة بالمتقدمين أصطحاب أوراقهم الثبوتية والحضور بالزي الرياضي. وفق “أخبار24”.
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