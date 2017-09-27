يبدو أن الهزيمة القاسية التي ألحقها نادي الهلال بفريق بيروزي الإيراني ليلة أمس أقلقت منامهم وفتحت الباب للعنصرية والطائفية والحقد الدفين الذي يكنه نظام الملالي للمملكة وشعبها والعرب السنة جميعًا.
وفي في مقطع موغل في الطائفية تم نشره في ايران تهجم عدد من الإيرانيين علي نادي الهلال السعودي بكلمات عنصريه وطائفية بغيضة قبل المباراة متمنين أن يتم هزيمة الهلال.
وقال أحد الاشخاص في الفيديو إن هزيمة الهلال على يد الفريق الإيراني ستفرح70 مليون شيعي وهو الأمر الذي لم يتحقق لهم حيث خيم الحزن على شوارع إيران بعد الهزيمة الموجعة.
وكان فريق الهلال قد نجح في إسقاط بيروزي برباعية نظيفة أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج