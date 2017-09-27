كشف صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع يجري التخطيط لوضع حجر الأساس له خلال الربع الأول من العام 2019، يهدف لإعادة تطوير الواجهة البحرية وسط كورنيش مدينة جدة.
وأوضح الصندوق، أن المشروع الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الأول من العام 2022، مساحته تتجاوز 5 ملايين متر مربع بكلفة تقدر بـ18 مليار ريال، يضم 12 ألف وحدة سكنية تغطي 42% من مساحته، ومناطق التسوق والترفيه تغطي 35% من المساحة، بينما تغطي المكاتب 12% ومنطقة الضيافة 11%.
وأضاف الصندوق أن المشروع الذي يتسع لـ58 ألف نسمة يتوقع أن يخلق نحو 35 ألف فرصة عمل، يهدف لخلق بيئة جاذبة ومتميزة، سيسهم في تطوير مدينة جدة ودعمها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، بإيجاد وتطوير منطقة حيوية جاذبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق. وفق”أخبار 24″.
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