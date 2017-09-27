تصدرت المملكة دول العالم من حيث إنتاج الكهرباء من النفط بإنتاج بلغ 150 تيرا واط/ ساعة، وذلك وفق تقرير إحصائي صادر من وكالة الطاقة الذرية حول إنتاج الكهرباء ومصادرها في العالم خلال العام 2015.
وحلت المملكة في المركز السادس على مستوى العالم من حيث إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بإنتاج 189 تيرا واط/ ساعة.
وتصدرت الصين دول العام في إنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم بإنتاج 4109 تيرا واط/ساعة بنسبة 25% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 24225 تيرا واط/ساعة.
وجاءت الولايات المتحدة بعد الصين في إنتاج الكهرباء من الفحم بـ1471 تيرا واط/ ساعة، تلتها الهند بـ1042 تيرا واط/ ساعة، ثم اليابان بـ343 تيراواط/ ساعة، ثم ألمانيا بـ284 تيرا واط/ ساعة.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن الصين تصدرت دول العالم في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بـ1398 تيرا واط/ساعة، من 5543 تيرا واط/ ساعة هو إجمالي الإنتاج العالمي.
ولا زال الفحم من أكبر مصادر إنتاج الكهرباء في العالم بنسبة 39% يليه الغاز الطبيعي بنسبة 23%، ثم محطات التوليد المائية والسدود بنسبة 16%، ثم المفاعلات النووية بنسبة 10.6%، والمصادر المتجددة بـ7%، والنفط بنحو 4%.وفق”أخبار24″.
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