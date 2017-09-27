أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم قراراً بتعيين من انتهت إجراءات ترشيحهنّ من المعلمات وعددهن 4344 خريجة.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قدأعلنت الأحد قبل الماضيأسماء 4523 مواطنة مرشحة لشغل الوظائف التعليمية، بعد إجراء المفاضلة النهائية.
يذكر أن الوزارة كانت قد شددت على أنه في حال اتضح لاحقا أن أيا من المرشحات يشغلن وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى، أو عدم صحة أي معلومة قدمتها، فإنها سوف تتحمل مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحها حتى لو صدر قرار التعيين. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج