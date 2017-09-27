هبطت طائرة شحن تابعة لطيران الاتحاد بشكل اضطراري في مطار الكويت الدولي، صباح اليوم الأربعاء إثر وفاة قائد الطائرة بينما كانت في طريقها من الإمارات إلى هولندا.
وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إن برج المراقبة كان قد تلقى بلاغاً في تمام الساعة السابعة صباحاً من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجئ.
وأشارت إدارة الطيران المدني إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة، وهبطت الطائرة بسلام، وهرعت فرق الإسعاف إلى موقع الطائرة إلا أن الطيار كان قد فارق الحياة.
من جانبها أشارت مصادر إلى أن الطيار كندي الجنسية، ويبلغ من العمر 51 عاماً، وبعد وفاته أثناء التحليق، تدخل مساعده واستطاع الهبوط بالطائرة بسلام.وفق “أخبار24”.
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