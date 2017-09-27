قامت المحكمة الإدارية بتأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من قبل مسنة تسعينية ضد صندوق التنمية العقاري ليوم 27 من شهر المحرم القادم لعدم حضور مندوب الصندوق.
وتطالب المسنة بتسليم قرضها إنفاذ لقرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/ 7/ 1432هـ من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، وأن يصرف القرض من رأس مال الصندوق.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”سبق”، فإن زوج التسعينية تقدم عام 1426هـ بطلب إلى صندوق التنمية العقاري، وبعد وفاة زوجها أصدر الصندوق موافقته على منحها القرض وأحالها لأحد البنوك.
وبعد إحالة طلب المسنة لأحد البنوك رفض الأخير الموافقة على منحها القرض بحجة عدم مطابقة الشروط، كون أن دخلها الشهري الذي تحصل عليه من الضمان الاجتماعي لا يتناسب مع حجم القرض المطلوب، ما دفعها لرفع دعوى قضائية ضد الصندوق.
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