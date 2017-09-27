أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن إيقاف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات بشكل نهائي، بداية من مطلع العام المقبل.
وأوضحت الهيئة أنها أعطت مهلة 3 أشهر للشركات الهندسية الوطنية المرتبطة بمشاريع عاجلة تنتهي بنهاية عام 2017، لإنهاء إجراءات المهندسين الوافدين الذين تقدموا بطلب استقدامهم قبل صدور القرار.
وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أي استثناءات بداية من يناير المقبل، ولفتت إلى أن الخبرة المطلوبة للوافدين يجب أن تكون موثقة، محذرة المهندس الوافد من تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة. وفق “أخبار 24”.
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