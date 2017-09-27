نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيرا في مواطن قام بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين في منطقة تبوك.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المواطن فيصل بن سلامة بن علي البلوي عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وفق “أخبار 24”.
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