بمناسبه اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه ٨٧ قام المعهد العلمي بمحافطه الخرج بقياده مدير المعهد العلمي الاستاذ منصور بن سليم العظياني وطلابه من المعهد بزياره لمدير ادارة الدفاع المدني بمحافظه الخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس حيث تم اخذ جوله داخل اقسام الادارة والفرق الميداينه للإطلاع على الأعمال الذي يقوم بها جهاز الدفاع المدني.
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