استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١/٦هـ سعادة الاستاذ / غشام بن عبدالله الشبانات رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج والاستاذ / صالح المصلوخ رئيس دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الاحكام بدائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنيا لهم التوفيق ، وتم بعد ذلك مناقشة بعض جوانب العمل وسبل التعاون فيما يخدم المصلحة العامة وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق العمل .
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الماضي يستقبل رئيس دائرة النيابة العامة بالخرج
الماضي يستقبل رئيس دائرة النيابة العامة بالخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك:
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١/٦هـ سعادة الاستاذ / غشام بن عبدالله الشبانات رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج والاستاذ / صالح المصلوخ رئيس دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الاحكام بدائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج .
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١/٦هـ سعادة الاستاذ / غشام بن عبدالله الشبانات رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج والاستاذ / صالح المصلوخ رئيس دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الاحكام بدائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج .
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