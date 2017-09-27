تقدم الشيخ عامر بن حزام بن معضد ابن خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج واحد أحفاد الرواد الذين دخلوا مع الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله الرياض وهو الشيخ معضد بن عامر ابن خرصان رحمه الله بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أيده الله على رعايتهما لمصالح السعوديين والخليجيين والعرب والمسلمين في الداخل والخارج .
كما شكر الشيخ ابن خرصان الشيخ فهد بن فلاح بن سلمان ابن حثلين حفيد شيخ شمل قبيلة يام في الوطن العربي الشيخ راكان بن فلاح ابن حثلين رحمه الله على جهوده في سبيل لم شمل قبيلة يام وتوحيد صفها مع القيادة الرشيدة في القضايا المحلية والخليجية والإقليمية والعالمية ، ومنها استنكار سحب الجنسية القطرية من الشيخ طالب ابن شريم شيخ شمل قبيلة ال مرة يام .
وقد دعا الشيخ ابن خرصان الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويجعلهما ذخرا للوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين .
كما أشاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب ريس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله في رعاية مصالح السعوديين والخليجيين والعرب والمسلمين في كافة المجالات والاصعدة .
كما أبرز الشيخ العقيلي جهود الشيخ فهد بن فلاح ابن حثلين في جمع شمل قبيلته يام في الوقوف مع القيادة الرشيدة والتنديد بسحب الجنسية القطرية من الشيخ طالب ابن شريم .
ودعا الشيخ العقيلي الله أن يحفظ مملكتنا بالتوحيد والإيمان والأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله .
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