سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

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ابن خرصان والعقيلي يشكران خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويشيدان بجهود الشيخ فهد بن فلاح ابن حثلين في جمع شمل قبيلة يام .