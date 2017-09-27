أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الآليات المتبعة لعملية توثيق بطولات الأندية، والإجراءات التي ستتخذ حيال توثيق بطولاتها لكرة القدم، وحدد 6 ضوابط من أجل توثيق البطولات.
وأوضح اتحاد القدم في بيان له، أنه لا بد أن تتم عملية رصد البطولات بدءاً من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في عام 1375 هـ الموافق 1956، وأن يتم التوثيق للبطولات المعتمدة رسمياً في روزنامة الاتحاد السعودي والاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، بحيث لا تتضمن البطولات الودية والصيفية وبطولات الصداقة والبطولات التنشيطية.
وبيّن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا بد أن تكون البطولة المرصودة على مستوى الفريق الأول وفق لوائح البطولة في العام نفسه، وأن تكون قائمة بذاتها كبطولة وليست تصفيات مؤهلة لبطولة كبرى.وفق “أخبار 24”.
واشترط أن يتم الرفع بعملية الرصد لكل الأندية خلال شهر من تاريخ صدور البيان، وتسلم أوراق التوثيق معتمدة إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لمراجعة ما يصلها من توثيق البطولات، وذلك لاعتمادها وإعلان نتائجها خلال شهر من بدء عملية المراجعة.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، كان قد أصدر قراراً بإلغاء لجنة توثيق البطولات السابقة والنتائج التي توصلت إليها، وترك المجال للأندية لتوثيق بطولاتها وفق سجلاتها وآلياتها التوثيقية.
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