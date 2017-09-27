عثر مقيم سوداني في خميس مشيط، على حقيبة فيها مصوغات ذهبية وألماس قيمتها نحو ربع مليون ريال وأعادها لصاحبها.
وأوضح المقيم ويدعى عبده عبدالرحيم مصطفى وفقاً لـ”سبق”، أنه أثناء عودته من عمله شاهد حقيبة تسقط من سيارة مسرعة، فقرر حمل الحقيبة وأخذها إلى منزله ليتفاجأ عند فتحها بوجود كمية من الذهب والمجوهرات إضافة إلى مبلغ نقدي فيها وبطاقة هوية.
وأضاف مصطفى أنه حاول البحث عن صاحب الحقيبة مستعيناً بصديق له، حيث تمكن من الوصول إليه وتسليمه أمانته، ما جعل المواطن صاحب الحقيبة يشكره على ذلك ومنحه مبلغاً من المال مكافأة له على أمانته.
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