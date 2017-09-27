علق الأمير الوليد بن طلال، على الأمر السامي الذي صدر أمس (الثلاثاء) والقاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وبدء استخراج رخص القيادة للسعوديات في شهر شوال المقبل، مبيناً أن القرار عبر بالمملكة للقرن الـ21.
وأعاد الأمير الوليد نشر تغريدة على حسابه في “تويتر” كتبها في وقت سابق كان قد أكد فيها أنه حان الوقت لقيادة المرأة للسيارة، وعلق عليها بالقول: شكراً والدي خادم الحرمين الشريفين، شكراً أخي ولي العهد، للقرار التاريخي والعبور بنا للقرن 21″.
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