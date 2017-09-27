قالت مصادر إن شركة أرامكو السعودية يتوقع لها أن تنتهي قريباً من بناء منشآت في شمال المملكة، تتيح لها إنتاج الغاز الصخري وذلك للمرة الأولى.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن المشروع سيحمل اسم “النظام أ” وسيتضمن منشآت لمعالجة الغاز ورؤوس آبار وخطوط أنابيب بمحافظة طريف.
وأضافت أن المشروع في المراحل النهائية وأعماله التكميلية الميكانيكية ستحدث قريباً، مضيفة أن التكملة الميكانيكية ستنجز خلال شهر أو شهرين قبل بدء الإنتاج.
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