نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها في موقع “تويتر”، “إنفوغراف” يحتفي بالأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي صدر أمس (الثلاثاء).
وتضمن الإنفوغراف صورة لامرأة تقود سيارتها وكتب عليها بمختلف اللغات عبارة “المملكة العربية السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارة”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً بالسماح للمرأة باستخراج رخصة قيادة بدءاً من تاريخ العاشر من شوال المقبل.وفق “أخبار 24”.
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