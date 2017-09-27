أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، أن المرأة لن تحتاج الحصول على موافقة ولي أمرها لاستخراج رخصة قيادة سيارة، وذلك تعليقاً على صدور أمر سام بالسماح للسيدات باستخراج رخصة قيادة بدءاً من تاريخ 10 شوال 1439 هـ.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان وفقاً لـ “رويترز”، أن أي امرأة لديها رخصة قيادة في دولة بمجلس التعاون الخليجي يمكنها القيادة في المملكة.
واعتبر أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة هو خطوة كبيرة وجزء كبير من الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، وليس فقط تغيراً اجتماعياً.
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