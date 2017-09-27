استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه الذي عقده بعد ظهر أمس (الثلاثاء) بقصر السلام في جدة، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من بينها عرض مقدم من وزارة المالية حول مستحقات القطاع الخاص للعام المالي الحالي.
وتضمن عرض وزارة المالية تفصيلاً بشأن حالة التصرف على أوامر الدفع المستلمة الخاصة بالمطالبات المالية للقطاع الخاص للعام 2017، وتقريراً عن أوامر الدفع المصروفة للقطاع الخاص خلال أقل من شهرين التي بلغت نسبة إنجازها 98% من إجمالي أوامر الدفع.
واستعرض المجلس أيضاً عرضاً مقدماً من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص حول تحفيز القطاع الخاص، واشتمل على تقرير للتحديات الرئيسية التي تؤثر على تطوير الناتج المحلي الإجمالي، وتقرير لمبادرات تحفيز القطاع والمبادرات والحوكمة المتعلقة بذلك.وفق “أخبار 24”.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار حول خطة الوزارة لحماية المستهلك وتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك من الارتفاعات غير الحقيقية لأسعار السلع والخدمات.
واضطلع على عرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول واقع سوق العمل في المملكة، وقام باتخاذ التوصيات اللازمة حيال ذلك.
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