تغلب فريق نادي الهلال، مساء اليوم (الثلاثاء)، على فريق نادي بيرسبوليس الإيراني في مباراة ذهاب نصف نهائي دور أبطال آسيا.
وأحرز الهلال أربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وسجل مهاجم الهلال عمر خريبين ثلاثة من أهداف المباراة في الدقائق 31 و54 و89، في حين سجل اللاعب ياسر الشهراني هدفا واحداً في الدقيقة 40.
كما شهدت المباراة حصول لاعب الهلال عبدالله عطيف على البطاقة الحمراء بعدما استحق البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 49.
وفق “أخبار 24”.
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