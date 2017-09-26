أبدت وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها بالأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والقاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
ووصفت الخارجية الأمريكية الأمر السامي بأنه خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح.
وكان الأمر السامي قد نص على أن تتولى وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية دراسة الترتيبات اللازمة خلال 30 يوماً، على أن يبدأ التنفيذ في شهر شوال من السنة الهجرية الحالية.وفق “أخبار 24”.
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