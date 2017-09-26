علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الثلاثاء)، والذي جاء في مضمونه تمكين المرأة من قيادة السيارة.
وكتبت الأمانة على حسابها الرسمي على “تويتر”: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية.
وكان الأمر السامي قد نص على أن يبدأ تنفيذ القرار القاضي بتوحيد إجراءات نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء في العاشر من شوال 1439هـ.وفق “أخبار 24”.
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