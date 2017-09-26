رعت مساعدة مدير التعليم الأستاذة سماح بنت مبارك الذيبان صباح اليوم الثلاثاء 1439/1/6 هـ احتفال إدارة تعليم الخرج باليوم الوطني ( 87 ) والذي أقيم في قاعة القصر بالمحافظة بحضور رئيسات الأقسام والمشرفات التربويات ومنسوبات الإدارة وقائدات المدارس بالخرج والدلم .
هذا وبدأ الحفل الخطابي والذي أُعد بهذه المناسبة بمقدمة ألقتها المرشدة الطلابية بمدارس أسمى المعاني الأستاذة / بدور الشلوان ثم آيات من القرآن الكريم لإحدى طالبات الثانوية الأولى الطالبة هناء الجميعه ثم ألقي السلام الملكي (مشاركة من روضة الألباب ) وأبناء الشهداء ، عقب ذلك شاركت ا. ساره العميره من المتوسطة الأولى بقصيدة ترحيبية .
وألقى مدير التعليم الدكتور . عبد الرحمن بن عبدالله العبد الجبار كلمة مسجلة رحب في بداية كلمته بمساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية ا.سماح بنت مبارك آل ذيبان وبالقيادات التعليمية والمشرفات التربويات في محافظتي الخرج والدلم ورحب بقائدات المدارس والمعلمات والإداريات وبالطالبات .
بعدها شاهد الحضور عرضاً وثائقياً يحكي مسيرة الإنجاز والعطاء في هذا البلد المعطاء ولحماة الوطن ودرعه الحصين فلم ( اليوم الوطني ) ، عقب ذلك أنشودة التعليم الأجنبي تقديم مدارس دنيا الأجيال وشارك طالبات التربية الفكرية من المتوسطة الثانية والعشرون بكلمة للوطن .
بعد ذلك ألقت مساعدة مدير التعليم أ. سماح بنت مبارك الذيبان كلمتها حيث رحبت بمديرة مكتب الدلم أ.هيا العليوي والمستشار التعليمي أ. احلام الحقباني ومديرة الإشراف التربوي أ.هدى العتيبي وبالقيادات التربوية ورئيسات الأقسام والمشرفات التربويات وقائدات المدارس والمعلمات والطالبات وجميع الحاضرات .
وشاركت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ( إرتقاء) بالإحتفاء باليوم الوطني بلوحة جدارية تُجسّد مشاعر منسوبي التعليم وشركاء المجتمع المحلي لأولياء الأمور بمشاركة مؤسسة ( تقنيات مكتبية) ، كما شارك قسم التجهيزات المدرسية بعرض فيديو (قصة وطن) مشاركة لقسم النشاط في حفل الاحتفاء باليوم الوطني .
وفي نهاية الحفل قدّمت الذيبان شكرها لجميع اللجان المنظّمة والعاملة على هذا الاحتفاء بقيادة نشاط الطالبات ممثلاً بالأستاذة أمل الرويبعة ولجميع فرق العمل المشاركة في التخطيط والتنفيذ لهذا الإحتقاء وشكر خاص للطالبات المشاركات ولجميع المدارس التابعة لإدارة تعليم الخرج ..
ويتوج حفل اليوم الوطني ” رؤية وطن ” بتكريم فرق العمل في اللجان التنظيمية والتنفيذية لحفل الاحتفاء باليوم الوطني . كما كُرِم المشاركات في الأندية برنامج ( إجازتي 2) ، المدارس المشاركة ، برنامج الجلوب البيئي و المتطوعات ..
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