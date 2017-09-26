تقدمت إدارة النادي الأهلي بطلب رسمي إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك رغبة في تغيير موعد مباراة الفريق أمام الشباب ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين والمقرر أن تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء الخميس 12 أكتوبر المقبل، وعلل الأهلاويون طلبهم بسبب ضيق الوقت ما بين موعد مباراة الأهلي والشباب واللقاء الودي لمنتخبنا الوطني الأول أمام غانا والمقرر أن يقام في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أن المدة الفاصلة بين اللقاءين لا تزيد عن ثماني وأربعين ساعة يرى الأهلاويون بأنها غير كافية لعودة لاعبيهم الدوليين والمتوقع أن يزيد عددهم عن ثمانية لاعبين، ويأمل الأهلاويون أن يتم تأجيل اللقاء لمدة يوم أو يومين لإتاحة الفرصة أمام عناصرهم الدولية لتكون جاهزة بالشكل الأمثل قبل المواجهة المهمة أمام الشباب.
من جانب آخر عاود الفريق الأهلاوي تدريباته أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي بعد يومي إجازة منحهما الجهاز الفني للاعبين عقب الانتصار على الباطن مساء الجمعة الماضي بهدفين لهدف ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وشهد المران مشاركة فاعلة من كافة العناصر تحضيرًا لمواجهة الرائد دوريًا السبت المقبل. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج