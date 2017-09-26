حكمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم على نادي الاتحاد ولصالح نجمه السابق الغاني سولي مونتاري بـ4 ملايين يورو أي قرابة 20 مليون ريال.
وأرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا الى النادي الجداوي يفيد بالعقوبة الانضباطية الدولية والتي يتعين على الاتحاد اما سدادها او الاستئناف فيها مع إمكانية تحويلها الى المحكمة الدولية كاس.
من جانبه علق رئيس الاتحاد انمار الحائلي على العقوبة في تصريحات خاصة لـ “عين اليوم”: “انمار الحائلي :انا في لندن وسأجتمع مع المحامين دكتور يان وجون كلير وسنطعن في القرار بالتأكيد”.
وكان الدولي السابق في صفوف غانا سولي مونتاري قد لعب في صفوف الاتحاد موسم 2016 بعدما تعاقد معه رئيس النادي ابراهيم البلوي اثناء معسكر الفريق في ايطاليا ولكن اللاعب هرب أواخر ذلك الموسم بسبب عدم استلام مستحقاته المالية.
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