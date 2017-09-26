نجح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، في تحقيق ترتيب تاريخي له في التصنيف الشهري الذي يصدره الموقع العالمي “coach world ranking”.
وصعد “دياز” بفضل إنجازاته وأرقامه الإيجابية مع “الزعيم” للمركز الـ 40 عالمياً، وهو أفضل ترتيب حصل عليه طيلة مسيرته التدريبية.
وتفوّق “دياز” على مدربين عالميين مثل يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي جاء في المركز الـ 44، و”مونتيلا” الإيطالي، وجورجي خيسوس البرتغالي.
ونجح “دياز” في تحقيق لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، وصعد مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.وفق “أخبار 24”.
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