كشف أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بالشباب، عن موعد وصول المدرب الأوروجواياني دانييل كارينيو، إلى الرياض، لتوقيع عقده مع النادي وبدأ مهامه بشكل رسمي مع الفريق.
وقال المسعود في تصريحات إذاعية “من المرجح أن يصل كارينيو يوم الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد توقيع العقد”.
وركز حديثه بعد ذلك عن لقاء النصر والشباب حيث قال”الفريق في حالة جيدة، وبات مكتمل العناصر بعد عودة المدافع الجزائري جمال بن العمري من الإصابة”.وفق “أخبار 24”.
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