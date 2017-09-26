مازح حكم مباراة الهلال وبيروزي الإيراني الدولي الكوري الجنوبي “كيم يونج هيوك” الإعلاميين أثناء تواجده في مقر نادي الجزيرة الإماراتي لأداء تدريبات بدنية مع طاقمه.
وقال هيوك في رده حول سؤال يتعلق بالحكم الياباني نيشيمورا : “لن أكون نيشيمورا جديد ، يهمني تطبيق النظام”.
وكان الهلال قد خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2014 أمام سيدني الأسترالي صفر-1، حين تعرض إلى ظلم تحكيمي واضح في مباراة الإياب على ملعبه جعلت الحكم الياباني يتعرض لانتقادات واسعة ولمدة طويلة.
يشار إلى أن الحكم الكوري يبلغ من العمر 34 عاما، ونال الشارة الدولية عام 2009 م ، فيما أدار تحكيميا 119 مباراة، أشهر خلالها 43 بطاقة حمراء .وفق “عين اليوم”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج