وأكد الوزارة أنه تم تطبيق المبادرة الآن في محاكم التنفيذ، وستطبَق لاحقاً في المحاكم كافة، وكل قطاع في الوزارة حسب اختصاصه وطبيعته، وذلك بعد 4 أشهر من تطبيقها في كتابات العدل.
وتقيس الوزارة رضا المستفيدين بعد تقديم الخدمة من خلال تطوير آلية عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي 3 أسئلة للتقييم.
واستقبلت الوزارة عبر تلك الآلية أكثر من 15.000 شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها، وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة، كما بلغ عدد المشاركين منذ إطلاق المبادرة بتاريخ 16 / 9 / 1438هـ 54.187 مستفيداً، من أصل 661 ألفا تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.
ويستوفي التقييم المقدم للمستفيدين 3 جوانب للخدمة؛ تتمثل في تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.وفق “أخبار 24”.
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