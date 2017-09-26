اعتمد مجلس الوزراء توصية مجلس الشؤون الاقتصادية بشأن مطالب رفعها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المتضمنة تعديل بعض البدلات وتعويض نهاية الخدمة للعاملين بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.
وأقر المجلس، منح بدل النقل الشهري وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حسبما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية.
كما أقر مجلس الوزراء تعديل بدل الضرر للعاملين في المجمع ليكون بنسبة 15%، و منح من تنتهي خدمته من العاملين في المجمع بسبب الوفاة أو العجز الصحي تعويضاً عن العمل بما يعادل رواتب ثلاثة أشهر.وفق “أخبار 24”.
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