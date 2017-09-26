تحت رعاية وحضور عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان ووكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور أحمد بن إبراهيم فودة والمشرف على الأنشطة الطلابية الدكتور منشاوي عزمي منشاوي أقامت كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم الأثنين الموافق 5/1/1439هـ اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجامعي الجديد 1438هـ / 1439هـ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة 3 ج 7.
وخلال بداية اللقاء رحب سعادة عميد الكلية بالطلاب المستجدين ثم تحدث عن رؤية ورسالة أهداف الكلية كما حثهم على التحصيل العلمي والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم والالتزام والتقيد بحضور المحاضرات بالزي الرسمي المحدد من بداية العام الدراسي متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أمنياتهم.
ثم تحدث سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور أحمد فودة للطلاب عن اللوائح والأنظمة وحقوق وواجبات الطالب المتعلقة بمسيرته الأكاديمية في الجامعة وقدم شرحاً لجميع الخدمات الموجودة لدى الكلية والتي من شأنها تخدم الطالب أهمها البوابة الالكترونية للطالب.
ثم تحدث المشرف على الأنشطة الطلابية في الكلية الدكتور منشاوي عزمي منشاوي للطلاب بتفصيل عن أنشطة وفعاليات النادي الطلابي في الكلية وعن البرامج التي يقدمها لهم وحثهم على الإنضمام والمشاركة بالنادي بما لايتعارض مع أوقات محاضراتهم الدراسية.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الأسئلة والإستفسارات لدى الطلاب الحاضرين والرد عليها.
يذكر أن هذا اللقاء يقام بشكل سنوي حرصاً من كلية الصيدلة ومسؤوليها على تهيئة الطلاب المستجدين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم خلال سنوات الدراسة بالكلية مما يسهم في رفع مستوي الوعي لديهم ويكون له أبلغ الأثر في تفوقهم ونجاحهم.
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