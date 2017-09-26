يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدلم دورة علمية في ” شرح قواعد تعظيم الأدلة ” لفضيلة الشيخ الأستاذ وليد بن راشد السعيدان ، يوم الجمعة والسبت بجامع الخنين بالدلم.
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المكتب التعاوني للدعوة بالدلم يقيم دورة “شرح قواعد تعظيم الأدلة “
المكتب التعاوني للدعوة بالدلم يقيم دورة “شرح قواعد تعظيم الأدلة “
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي:
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