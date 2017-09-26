سعد بن سليمان الفريخ

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بالفيديو.. مواطن يشكو من “تشليح” سيارته الحديثة في حجز مرور حفر الباطن.. ومدير الأمن العام يوجه بالتحقيق

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