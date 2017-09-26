اشتكي مواطن في مقطع فيديو من سرقة قطع عديدة من سيارته “هايلوكس” غمارتين الحديثة، أثناء وجودها في حجز شرطة حفر الباطن، فيما أكد الأمن العام تحقيقه في الأمر.
وأظهر المقطع السيارة وقد سُرقت منها الأبواب بعد خلعها، وسُرقت البطارية، وخلع الباب الخلفي وألقي بجوارها، وقال صاحب السيارة بأنها تعرضت لـ “تشليح” كامل، مناشدا المسؤولين التدخل لمحاسبة من قام بذلك.
وقد أصدر مدير الأمن العام الفريق سعود الهلال أمرًا بتشكيل لجنة عليا من جهات الأمن العام المختصة، للتحقيق في الواقعة، وسرعة رفع نتائج التحقيق.فق”أخبار24″.
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