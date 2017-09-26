تَسَبّب انهيار صخري، في إغلاق الطريق الرابط بين مركز جدم وقرى نهران التابعة لمحافظة الليث، بمنطقة مكة المكرمة.
وكان عدد من المواطنين قد فوجئوا، ظهر اليوم الاثنين، بإغلاق طريق “جدم- وادي نهران”؛ بسبب انهيار صخري مفاجئ، تسبب في إغلاق الطريق بالكامل، وقام عدد منهم بإبعاد بعض الصخور لفتح مسار واحد فقط لعبور السيارات.
وأكد عدد من الأهالي لـ”سبق” أن الانهيارات الصخرية التي حدثت اليوم تشكل خطراً على مرتادي الطريق خاصة في الفترة المسائية؛ بسبب عدم الإنارة؛ مطالبين فِرَق الصيانة بفتح الطريق الذي يسلكه أعداد من المواطنين بينهم طلاب وطالبات بشكل دائم.وفق “أخبار 24”.
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