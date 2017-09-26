كشف شيخ قبيلة الحسين، محمد بن عبدالعالي الحسيني الحارثي، أن الشهيد محمد بن زويد بن حسن الحارثي الذي استشهد أول أمس (الأحد)، مدافعًا عن وطنه بالحد الجنوبي، كان يجهز لعرسه.
وقال الشيخ، وفقا لـ “سبق”، إن الحارثي كان قد حدد هذا العام موعدًا نهائيًا لزواجه، إلا أنه استشهد مدافعًا عن وطنه، بعد تلقيه إصابة في الرأس أدت إلى وفاته في ميدان المعركة.
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالعالي بأنه ستتم الصلاة على الشهيد بعد عصر غد بجامع العباس بعد نقله عبر طائرة حربية من المنطقة الجنوبية إلى مدينة الطائف.
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