حسم مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجدل حول ملف المبتعثين والمقيمين في الخارج، ممن يقررون الزواج بشكل مؤقت بنية الطلاق.
وأوضح ” آل الشيخ ” أن هذه الخطوة ” خطأ وغشاً ” ، موضحًا أن ” المشروع في النكاح أن يكون دائمًا، غير مقدر بوقت ” .
وقال ” من كتم ذلك في نفسه، ولم يذكره، وعقد نكاحه على المرأة وكان في نيته طلاقها إذا فارقها، فإن كثيرًا من العلماء يرون ذلك خطأ وغشًّا ” .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
3199 0
مجلس صلح في محافظة الخرج
جديد المقالات
المغالطات المنطقية
سعد بن سليمان الفريخ5285 0
استقال الرئيس…ثم ماذا
مجاهد الدهيمي12012 0
الشكاوؤن و البكاوؤن ،،،، وساعة نشاط
مشعل الشهراني14812 0
حتى لا تفشل فعالياتنا …
د.هلال محمد العسكر12523 0
مدينة الموت… تشرنوبل
سعد الفريخ13853 0
حالات الطلاق والأسر المحتضرة
ياسر صالح البهيجان15162 0
المفتي: زواج المبتعث والمقيم بنية الطلاق يعد خطأ وغشًّا
المفتي: زواج المبتعث والمقيم بنية الطلاق يعد خطأ وغشًّا
الخرج اليوم - حمد السويحب :
حسم مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجدل حول ملف المبتعثين والمقيمين في الخارج، ممن يقررون الزواج بشكل مؤقت بنية الطلاق.
حسم مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجدل حول ملف المبتعثين والمقيمين في الخارج، ممن يقررون الزواج بشكل مؤقت بنية الطلاق.
لا يوجد وسوم
0 5831
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884949466.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج