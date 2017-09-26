أصدر الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم قراراً يقضي بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، وإنهاء تكليف المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية كافة في وكالة المناهج والبرامج التربوية وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية.
وأوضحت وزارة التعليم أن العيسى قرر إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، وتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعضوية وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات وأمين عام إدارات التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية والمشرف العام على الموارد البشرية تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية.
وفي سياق متصل صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور راشد الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية بالإضافة إلى عمله وممارسة الصلاحيات الممنوحة له كافة وفق الأنظمة والتعليمات.وفق “أخبار 24”.
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