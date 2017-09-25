تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في العفجة في الخرج في يوم الأحد ٤ / ١/ ١٤٣٩ بين بندر بن محمد بن فهد الحراجين الدوسري وعبدالله بن شيبان المضيان العنزي ، وقد انتهى المجلس بتنازل بندر الدوسري عن عبدالله العنزي اثر القضية الحاصلة بينهما في يوم الخميس ١٦ / ١٢ / ١٤٣٨ بدون قيد ولا شرط لوجه الله عزوجل وقد حضر مجلس الصلح الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج ، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي ، والشيخ مناحي بن عبدالله الخضراني الدوسري والشاعر شيبان العنزي والشيخ مبارك السيحاني العتيبي والأستاذ محمد بن سعد ال عمار الحقباني والشيخ مبارك بن سعيد بن ضبان ال فطيح والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان .
وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر ابن خرصان شكره لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله وأصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض
وناييبه حفظهم الله .
كما أشاد الشيخ ابن خرصان بجهود سعادة محافظ الخرج وفضيلة ريس فرع النيابة العامة في الخرج وفضيلة محقق القضية وسعادة مدير شرطة المحافظة في هذا الموضوع .
كما شكر الشيخ ابن خرصان بندر الدوسري والشيخ مناحي الخضراني على جهودهما في هذا الصلح والتنازل ، كما أثنى على الشيوخ والأعيان الحاضرين لمجلس الصلح ، وعلى صحيفة الخرج الاكترونية لتغطيتها مجلس الصلح .
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