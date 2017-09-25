تعتزم إدارة تعليم الخرج الإحتفاء باليوم الوطني 87 تحت شعار “رؤية وطن” وذلك يوم غداً الثلاثاء 1439/1/6 هـ
بقاعة القصر للمؤتمرات والاحتفالات في تمام الساعة 9 صباحاً تحت رعاية المساعد للشؤون التعليمية أ. سماح بنت مبارك الذيبان .
وانطلاقا من رؤية المملكة ( 2030 م) المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة ، وحيث يوافق اليوم الوطني السابع والثمانون للملكة العربية السعودية هذا العام يوم السبت الأول من برج الميزان 23 سبتمبر 2017م الموافق 1439/1/3 هـ ..
بقاعة القصر للمؤتمرات والاحتفالات في تمام الساعة 9 صباحاً تحت رعاية المساعد للشؤون التعليمية أ. سماح بنت مبارك الذيبان .
وانطلاقا من رؤية المملكة ( 2030 م) المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة ، وحيث يوافق اليوم الوطني السابع والثمانون للملكة العربية السعودية هذا العام يوم السبت الأول من برج الميزان 23 سبتمبر 2017م الموافق 1439/1/3 هـ ..
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