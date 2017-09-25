اقامت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج ممثلة بمدير المستشفى الدكتور عبدالله بن عمر برناوي صباح اليوم الأثنين الموافق : 1439/1/5 هـ بزيارة الأطفال المنومين بالمستشفى وتقديم الهدايا لهم وذلك لمشاركة المرضى الفرح و السرور بمناسبة اليوم الوطني ال 87 لهذا الوطن المعطاء سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مليكه الغالي و ولي عهده الأمين و أن يديم على هذا البلد الأمن والرخاء ،،،
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