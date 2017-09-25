قررت شركة مايكروسوفت إطلاق قسم جديد مختص بالعلاج الطبي والعناية الصحية، في خطوة لاستخدام تقنيات الذكاء الصناعي التابعة لمايكروسوفت، ضمن خطتها لاقتحام سوق العلاج والصحة.
ووَفْقَاً لصَحِيفَة “تيليغراف”، تعتزم الشركة الأمْريكِيّة على إحراز “نقلة نوعية” في مجال الصحة، باستخدام تقنيات حديثة تعمل عليها الشركة.
وتخطط الشركة لتطوير برامج مراقبة ستساعد على إبقاء المرضى خارج المستشفيات؛ وذلك بإِخْطَارهم بالمشاكل الصحية بوقت كَافٍ قبل تفاقمها.
وعينت مايكروسوفت أيان بوكان، البروفسور السابق في جامعة مانشستر، لترأس قسم الأبحاث الطبية في الشركة الذي قَالَ: إن الأبحاث الجديدة قد تتضمن تطوير أدوات “قادرة على التنبؤ”، بِالإِضَافَةِ إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحديد الخطوات اللازمة لتفادي الأمْراض.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج