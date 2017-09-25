وجه وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد العرقوبي بسرعة سحب مشروع ازدواج طريق (ثول- رابغ) المتعثر من المقاول الحالي وإعادة طرحة بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية، نظراً لقرب افتتاح مشروع “قطار الحرمين السريع”.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للعرقوبي للوقوف على عدد من مشاريع الوزارة المتعثرة في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، حيث بدأت الجولة بمشروع تقاطع الطريق المحاذي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ثم مشروع استكمال طريق (تمايا – مغنية – حجر)، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الأعمال.
كما تفقد العرقوبي مشروع التقاطع الرابط بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطريق (جدة – ينبع السريع) وطريق (ثول – رابغ القديم) حيث وجه بتكثيف وتيرة العمل من قبل المقاول وزيادة المعدلات الإنتاجيه وإتمام جميع الأعمال وافتتاح الطريق خلال عام 2018م القادم.وفق “أخبار24”.
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